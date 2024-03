Dortmund gegen Eintracht Frankfurt, 17.30 Uhr LIVE

Borussia Dortmund sammelte 20 Punkte in den neun Bundesliga-Partien im Jahr 2024 (sechs Siege, zwei Remis, eine Niederlage) – in der Jahrestabelle belegt der BVB hinter Leverkusen (25 Zähler) den zweiten Platz und auch in der Champions League steht man im Viertelfinale. Aber: Gegen die Teams der aktuellen Top 6 der Tabelle hat Dortmund 2023/24 nicht gewonnen (zwei Remis, drei Niederlagen).