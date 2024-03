Titelanwärter heiß auf Star-Trainer José Mourinho

Erst vergangenes Wochenende hatte Mourinho, der im Jänner bei der AS Roma seine Koffer packen musste, im Rahmen des Formel-1-Rennens in Jeddah erklärt, bereit für einen neuen Verein zu sein. Mit Fenerbahce hätte der 61-Jährige einen Titelanwärter als Interessenten, in der Liga liegen die Hauptstädter mit zwei Zählern Rückstand auf den Stadtrivalen Galatasaray aktuell auf Rang zwei.