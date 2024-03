16 Blockabfertigungen im zweiten Halbjahr in Tirol

Tirol hält an Notmaßnahme und Dialog fest

„Im Jahr 2023 waren es wieder über 2,4 Millionen Lkw, die den Brenner passierten - eine Belastung für die Bevölkerung und die Umwelt sowie eine Menge an Schwerverkehr, die an bestimmten Tagen die Verkehrs- und Versorgungssicherheit in Tirol gefährdet. Die Zahlen zeigen, dass wir zum Schutz der Menschen in Tirol keine andere Wahl haben, als an dieser bewährten Notmaßnahme festzuhalten, um an verkehrskritischen Tagen den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten - vor allem in den Morgenstunden, wenn sich die Lkw-Kolonnen von den Parkplätzen zur gleichen Zeit in Bewegung setzen“, erklärt LR René Zumtobel. Gleichzeitig betont der Verkehrslandesrat, dass sich aufgrund von anstehenden Großbaustellen entlang der Brennerroute „die Situation künftig wohl noch verschärfen wird, was in den kommenden Jahren zu einem erhöhten Dosierbedarf führen wird.“