Lieber Horner als der harte Dollar?

Krisengipfel in Jeddah

Am Tag nach dem Rennen in Jeddah kam es zum Gipfel zwischen dem thailändischen Red-Bull-Mehrheitseigentümer (51%) sowie den CEOs der österreichischen Konzernseite Oliver Mintzlaff und Franz Watzlawick, und kurz schien es, als hätte sich Yoovidhya von Horner abgewandt. Mintzlaff und Watzlawick dürften mit ihm wohl die brisante Situation auf dem US-amerikanischen Markt, wo sich die Boykottaufrufe gegen Red Bull seit Bekanntwerden der Affäre um Horner häuften, besprochen haben. Und sofort hieß es: Horner soll vor der Entlassung stehen! Kurz darauf aber folgte wieder ein Dementi. Das hinterlässt erneut offene Fragen, wie zum Beispiel: Will Thailand den Machtkampf mit allen Mitteln gewinnen? Lieber Horner als den harten Dollar?