Bayern-Kicker auf Wunschliste von Manchester City

Gespräche in München

Kimmich soll in Manchester zusammen mit Rodri als Doppel-Sechs-Duo agieren. In München galt der 29-Jährige einst als Kapitän der Zukunft, ist mittlerweile aber nicht mehr unumstritten. Das Verhältnis zu Trainer Thomas Tuchel ist angespannt. Nachdem dieser den Verein allerdings im Sommer verlässt, werden die Karten neu gemischt.