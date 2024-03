Rapid: Karweina ist mehr als nur ein Gerücht

Das Duell in Klagenfurt barg gestern aufgrund der sportlichen Brisanz schon genug Zündstoff in sich – doch rund um das Spiel war vor allem ein Mann Gesprächsthema, der gar nicht auf dem Feld stand. Klagenfurts aktuell verletzter Torjäger Sinan Karweina geriet in den Fokus, da im Vorfeld der Partie und in Blickrichtung nächster Saison plötzlich – und knapp 48 Stunden vor Anpfiff wohl nicht ganz zufällig – Rapid zum beherrschenden Thema wurde.