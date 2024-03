Pacult: „Ballgeschiebe war skurril, aber logisch“

Ein Unentschieden, zwei Sieger: Nach dem 1:1 zwischen Austria Klagenfurt und Rapid hatten am Sonntag beide Klubs Grund zum Jubeln. Und doch blieb ein schaler Beigeschmack, denn nach dem Ausgleich der Gastgeber in der 73. Minute trat ein Nichtangriffspakt in Kraft. Klagenfurt-Coach Peter Pacult sagte dazu: „Das Ballgeschiebe in den letzten Minuten war skurril, aber irgendwie logisch.“