F1-Knall! Horner soll nun doch entlassen werden

Mintzlaff war aufgrund der Aufregung im Bullenstall zu einem Krisengespräch nach Dschidda gereist, wo am Samstag der Große Preis von Saudi-Arabien über die Bühne gegangen war. In einem klärenden Gespräch habe der Deutsche Marko davon abgeraten, bei Red Bull hinzuschmeißen, heißt es. Ob es Mintzlaff etwa gelungen war, den Steirer mit dem Versprechen, dass Horner fliegt, an Bord zu halten, ist öffentlich nicht bekannt, der Bericht bietet jedenfalls genügend Raum für Spekulationen ...