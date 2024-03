Boss greift ein: Mintzlaff reist nach Dschidda

„Team ist in Gefahr“

Hinzu kommt, dass Jos Verstappen, der Vater von Weltmeister Max Verstappen, vor wenigen Tagen gewarnt hatte, dass die Bullen explodieren würden, sollte Horner, dem vorgeworfen wird, Sex-Nachrichten an eine Mitarbeiterin verschickt zu haben, beim Rennstall bleiben. „Das Team ist in Gefahr, auseinandergerissen zu werden. So kann es nicht weitergehen. Er spielt das Opfer, dabei ist er derjenige, der die Probleme verursacht“, war der 52-Jährige deutlich geworden.