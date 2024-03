Ricciardo: Aussagen zu Horner sorgen für Empörung

Rückendeckung für Horner, kein Wunder, Ricciardo hat ein enges Verhältnis zum Briten. Über das Red-Bull-Ausbildungssystem hatte der mittlerweile 34-Jährige den Sprung in die Formel 1 geschafft. Von 2014 bis 2018 fuhr er für den Top-Rennstall. „Fühle ich mit ihm durch all das? Ja, ich kenne Christian schon sehr lange. Er hat sich immer gut um mich gekümmert. Ich hoffe also, dass es bald ein faires Ergebnis und eine Lösung gibt“, so Ricciardo.