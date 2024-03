Dieses Erlebnis ist wahrlich einzigartig, eine echte Rarität: Ein Ski-Abenteuer mit Marcel Hirscher. Genau das verlost die „Krone“ an zwei Leser. Inklusive zwei Übernachtungen in einem Viersternehotel in Saalbach Hinterglemm von 24. bis 26. März. Die Gewinner erkunden mit dem legendären achtfachen Gesamtweltcup-Champion, Doppel-Olympiasieger und siebenfachen Weltmeister die frisch präparierten und anspruchsvollen Pisten in Saalbach Hinterglemm. Um für die Abfahrten mit Hirscher bereit zu sein, gibt es perfekt abgestimmtes Testmaterial „seiner“ Marke Van Deer–Red Bull obendrauf.