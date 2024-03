Zusammen mit Marcel Hirscher auf die Skipiste

Zum Ausklang des Winters wartet der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn vom 22. bis 31. März noch mit einem echten Knaller auf: den White Pearl Mountain Days. Genießt in dieser Zeit nicht nur urige Hüttengaudi abseits der Pisten in den Salzburger Alpen, sondern stürzt euch auch in abwechslungsreiche Sportaktionen. Die „Krone“ macht es möglich, dass ihr gemeinsam mit einer Freundin oder einem Freund die Pisten unsicher machen könnt - und das an der Seite des achtfachen Gesamtweltcupsiegers Marcel Hirscher. Als Sahnehäubchen gibt es für die Abfahrt ein perfekt abgestimmtes Testmaterial von VAN DEER - Red Bull Sports obendrauf.