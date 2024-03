Alar schießt Leoben zu Sieg gegen Ried, FAC patzt

Leoben und Ried zeigten in der Monte Schlacko Arena in der ersten Hälfte eine taktisch disziplinierte Vorstellung ohne viele Einschussmöglichkeiten. Die Gäste kamen zwar klar besser aus der Kabine, kassierten nach einem Leoben-Konter aber den entscheidenden Treffer. Rieds Schlussoffensive blieb unbelohnt, Mark Grosse traf in der Nachspielzeit die Stange. Alar jubelte bereits zum 14. Mal in dieser Saison und führt die Torschützenliste vor St. Pöltens Dario Tadic (13) an. Vier Punkte hinter Leoben (36 Pkt.) ist Ried (32) nach der dritten Niederlage in den jüngsten vier Spielen weiter Vierter.