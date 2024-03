Zwei spezielle Hoch-Zeiten und eine Heimkehr

Wenn Europa ruft, blüht Michael Gregoritsch auf: 34.700 Zuschauer feierten am Donnerstag in Freiburg den Matchwinner im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen West Ham. „Meine Rolle als Joker funktioniert, das nimmt man dann auch so hin, stellt sich in den Dienst der Mannschaft“, meinte der 1:0-Siegtorschütze. Sein fünfter Treffer in der laufenden Europa League, womit „Gregerl“ viertbester Schütze ist, nur Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille/9 Tore), Romelu Lukaku (Roma/7 Tore) und João Pedro (Brighton/6) vor sich hat.