Revolutioniert Flüssigbiopsie Krebsfrüherkennung?

Pioniere aus Graz

Die Forschung am Institut für Humangenetik in Graz ist auf dem Gebiet der Flüssigbiopsie federführend. Bereits seit 20 Jahren wird auf diesem Gebiet in der steirischen Landeshauptstadt geforscht. Die Wissenschaftler zählten zu den Ersten, die genomweite Analysen durchführten. Das bedeutet, dass das gesamte Erbgut der Tumore aus dem Blut rekonstruiert wird. Zudem kollaborieren sie mit der Industrie und sind an mehreren großen EU-Projekten beteiligt und versuchen direkt von der Forschung aus an die Patienten zu gelangen und die gewonnenen Erkenntnisse anzuwenden.