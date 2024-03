Lizenzen in USA: Musk baut X zur Zahlungs-App um

Um den Dienst in den USA anbieten zu können, benötigt X in jedem Bundesstaat eine Lizenz für den Geldtransfer. Musk hat bereits erklärt, dass eine Lizenz in New York und Kalifornien die größten Auswirkungen hätte. Die bevölkerungsreichen Staaten sind auch für ihre relativ langwierigen Genehmigungsverfahren bekannt.