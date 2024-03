Diesen Guard hat Hurrikan Katrina geschaffen

Endlich! Nach fünf Wochen Verletzungspause kann UBSC Graz in der Basketball-Superliga wieder auf Jeremy Smith zurückgreifen. Der US-Guard wird in den beiden Heimspielen gegen die Top-Teams der besten Sechs, am Freitag gegen Gmunden und am Sonntag gegen Klosterneuburg, im Sportpark eine große Bereicherung sein.