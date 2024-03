EU prüft Infrastruktur auf Cyber-Schwachstellen

Mit neuen Regeln zur Cybersicherheit sollen Einrichtungen der kritischen Infrastruktur wie Krankenhäuser, Kraftwerke, Flughäfen oder Stromnetze in der EU besser auf digitale Bedrohungen wie Hackerangriffe vorbereitet werden. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich unter anderem darauf, dass künftig ein sogenanntes Warnsystem für Cybersicherheit eingerichtet werden soll, wie die EU-Staaten und das Parlament in der Nacht auf Mittwoch in Brüssel mitteilten.