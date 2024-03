Nur noch vier Wochen für Böhler-Spital

Es bleibt bei dem Datum, das „Krone“-Leser schon kannten: Am 2. April soll das Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus in der Brigittenau tatsächlich bereits geräumt sein, und auch das nur unter der Voraussetzung, dass bis dahin ein Löschzug der Feuerwehr - auf Kosten der AUVA - ständig vor dem Gebäude in Bereitschaft ist. „Schneller ist dies unter Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung nicht möglich“, räumt auch Baupolizei-Chef Gerhard Cech gegenüber der „Krone“ ein. Allenfalls bei Verzögerungen von ein paar Tagen dürfte die Stadt ein Auge zudrücken. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.