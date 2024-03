Majestätsbeleidigung sorgt für große Unruhe

Vieraugengespräch

Die „Majestätsbeleidigung“, dass Trainer Luis Enrique den Megastar beim 0:0 am letzten Freitag in Monaco in der Pause auswechselte (das hatte es davor noch nie gegeben), hat die Gemüter auf jeden Fall nicht abgekühlt. Auch beim 1:1 gegen Rennes war Mbappé (beim Stand von 0:1) in der 65. Minute ausgetauscht worden. Luis Enrique und Mbappé trafen sich am Morgen nach der Partie gegen die von Adi Hütter betreuten Monegassen auf dem PSG-Trainingsgelände zu einem Vieraugengespräch, um die Ereignisse zu klären, die Stimmung zu beruhigen.