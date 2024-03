PSG ohne Mbappé? „Wir werden viel besser sein“

Dem Spanier zufolge werde der Wechsel den Parisern nicht sonderlich wehtun, er glaubt sogar an einen besseren Kader in der Saison 2024/25. „Wenn alles nach Plan läuft, bin ich mir sicher, dass wir in der kommenden Saison eine sehr viel bessere Mannschaft haben werden. Davon bin ich wirklich überzeugt. In der Defensive, im Angriff, physisch und auch vom taktischen Standpunkt her. Wir werden besser sein. Keine Zweifel“, antwortete Enrique bei einer Pressekonferenz auf die geplanten Transfers angesprochen.