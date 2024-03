„Es ist nicht jeder im Mühlviertel ein Rassist“

Eine blaue Jogginghose, halb kaputte Sneakers, eine Jacke, die ihre besten Jahre schon hinter sich hat. Benedikt Mitmansgruber hat sich für das Gespräch mit der „Krone“ ordentlich rausgeputzt. „Gefällt’s dir nicht? Die Jacke hab ich meinem Papa geklaut. Die ist über 40 Jahre alt“, so der Mühlviertler. Der gerade am Durchstarten ist, auch in Deutschland die Hallen füllt. Und dort Hochdeutsch spricht.