Wels strotzt schon vor Messestart voller Energie

Bodenplatten werden verlegt, Heizungen aufgebaut, Hocker und Tische aufgestellt - vor der von der „Krone“ präsentierten WEBUILD-Energiesparmesse in Wels laufen die Aufbauarbeiten bei den 380 Ausstellern auf Hochtouren. Die Zeit drängt, denn schon am Mittwoch, 6. März, geht’s für die Fachbesucher am Messeareal los.