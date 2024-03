Comeback mit 61! Urgestein „flasht“ MMA-Spektakel

Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an - und mit 61 für Karl Painer der zweite MMA-Frühling! Nach elf Jahren Pause steigt das Steirer Käfig-Urgestein am Freitag bei der Cage Fight Series am Schwarzlsee wieder in den Octagon. Krone+-Abonnenten (hier unsere Angebote) sind ab 18 Uhr bei allen Vor- und ausgewählten Hauptkämpfen im Livestream dabei. Warum der Oldie den Event „flashen“ wird, verrät er vorab oben im Video.