Nadal: „Als Fan werde ich es genießen, ...“

Körper spielt nicht mehr mit

Alcaraz hat 2022 bei den US Open und 2023 in Wimbledon triumphiert, daneben holte er auf Nicht-Major-Ebene zehn weitere Turniersiege. In der Weltrangliste liegt nur der Serbe Novak Djokovic vor dem Spanier. Wie Nadal war auch Alcaraz schon an der Spitze des Rankings zu finden. Nadal wird dorthin nicht mehr zurückkehren, ist nach verletzungsgeplagten Jahren aktuell nur die Nummer 652 der Welt. Da sein Körper nicht mehr so mitspielt, wie er das gerne hätte, dürfte 2024 sein letztes Jahr auf der Tour sein. „Im Moment geht es in diese Richtung“, bestätigte der 22-fache Grand-Slam-Turniersieger in diesen Tagen.