Kein Olympia-Start für Thiem wegen Rafael Nadal?

Comeback verschoben

Gut möglich also, dass beide Akteure auf die neue Regel angewiesen sein werden, auch wenn es noch dreieinhalb Monate bis zum Cut sind. Thiem wird erst im März über Challenger versuchen zu punkten, Nadal hat sein erneutes Comeback zuletzt weiter verschoben. Freilich würde den 14-fachen French-Open-Sieger und aktuell nur 35. Spanier im Ranking allein ein erneuter Finaleinzug in Roland Garros noch in die fixen Olympia-Plätze katapultieren. Ob er in der Verfassung dafür sein wird, ist aktuell fraglich. Eine Olympia-Teilnahme strebt Nadal jedenfalls wie Thiem an.