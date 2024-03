Syrer (14) stark unterkühlt im Wald gefunden

Auf Hilferufe aus dem Wald im Bärengraben in Rosenbach wurde am Sonntag ein Wanderer (61) aus Faak am See aufmerksam. Sofort hielt der Mann Nachschau und traf auf einen Jungen, der stark unterkühlt im Wald saß. „Er zeigte auf sein Knie, konnte alleine nicht mehr weitergehen“, schildert ein Polizist.