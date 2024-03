Schwere Vorwürfe gegen Transfer-Insider Romano!

Bis zu 6000 Dollar

So könne man für etwa 1000 Dollar in einem Tweet erwähnt werden. Für 6000 Dollar sogar in einem Video. In der Vergangenheit hat sich Romano bereits ähnliche Vorwürfe anhören müssen, jedoch bestritt er kommerzielle Absichten hinter seiner Arbeit. „Ich will keine Fake News verkaufen, das ist nicht meine Mentalität. Ich will keine Träume verkaufen, sondern nur erklären, was wirklich auf dem Transfermarkt passiert. Es geht nicht um mich“, so der 31-Jährige.