Luxus-Autos in Tirol gestohlen und geschrottet

„Mir tut alles sehr leid, es war absolut unnötig“, gestand ein 29-jähriger Kroate nun in Innsbruck vor Gericht. Der Mann hatte im November des Vorjahres wohl eindeutig zu tief ins Glas geschaut und in einer einzigen Nacht in Gurgl im Tiroler Ötztal gleich zwei teure Autos zu Schrott gefahren. „Ich habe schon lange ein schweres Alkoholproblem“, schilderte der Angeklagte unverblümt, wie es zu den gewagten Spritztouren kam.