Todesursache von Hertha-Boss Bernstein ist geklärt

„Allerhäufigste Todesursache“

Bernstein war am 16. Jänner im Alter von 43 Jahren plötzlich gestorben. Aufgrund der ungeklärten Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet. Bald war „am ehesten von einem natürlichen Tod“ die Rede. Jetzt ist diese Version auch offiziell bestätigt und amtlich. Genauere Infos gab die Staatsanwaltschaft aber nicht raus. In der „Bild“ meint Peter Sefrin, ein Arzt vom Deutschen Roten Kreuz: „Das Wahrscheinlichste ist in diesem Fall ganz klar ein Herzinfarkt.“ Das „sei bei so jungen Menschen“ die allerhäufigste Todesursache.