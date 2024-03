Mädchen missbraucht: Die tiefen seelischen Wunden

Ein Trauma ist eine überwältigende Erfahrung, die das psychische Gleichgewicht einer Person erschüttert. In Fällen, wie beim schweren sexuellen Missbrauch jenes zwölfjährigen Mädchens in Wien, handelt es sich um ein Polytrauma, das tiefe seelische Wunden hinterlässt. Die Traumatherapeutin Katrin Zoncsich beschreibt für Krone+, was in einem Menschen vorgeht und wo die schwierige Therapie ansetzt.