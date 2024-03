Einsteigerskitour auf das Kreuzjöchl im Kühtai

Man erreicht bald ein Wasserschloss – in dem Abschnitt gleichbleibend einwärts. Die Spur zieht dann ein wenig nach rechts, wo sich der Gipfel des Rietzer Grieskogels präsentiert. In der Folge steigen wir aber nordwestlich in eine sanfte Mulde und darin nach oben. Der Sattel des Kreuzjöchls zeigt sich über uns, über einen letzten Aufschwung gelangt man dorthin.