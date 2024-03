Lenker flüchtete nach Fahrzeugkontrolle in Wald

Aus einer routinemäßigen Fahrzeug- und Lenkerkontrolle wurde am Donnerstagabend in Sölden eine wilde Verfolgungsjagd. Der Lenker gab zunächst an, keine Dokumente dabei zu haben. Wenig später ergriff er die Flucht in einen Wald. Die Polizei konnte ihn schließlich stellen und staunte bei der Kontrolle später nicht schlecht.