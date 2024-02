Wie Alaba am Hochkar das Skifahren gelernt hat

Schon am zweiten Tag auf der roten Piste

Als Quereinsteiger genoss der damalige Austria-Jugendspieler mit einem zweiten Fußballer, der erstmals auf den Skiern stand, aber das Einzeltraining mit Neuwirth. Der Pädagoge, der mit „Chef“ Georg Stanzl den Skikurs der Klasse leitete, erzählt: „Am Vormittag waren wir am Ubüngslift. Schon am Nachmittag waren wir auf einer blauen Piste unterwegs. Am zweiten Tag fuhr David dann schon Teile einer roten Piste. Er hat das Skifahren schnell gelernt, hat sich sehr geschickt angestellt.“