Sturms neuer Partner ist noch Geheimsache

Neues Zentrallager

Das neue Zentrum für die schwarz-weißen Damen und den Nachwuchs wird mit Büros, Kabinen, Fitnessraum, Kältebecken und allem, was das Fußballer-Herz begehrt, top ausgestattet sein. Aber sie ist nicht als neue Heimstätte für die Bundesliga-Damen vorgesehen. „Wir führen Gespräche mit dem GSC, wir hätten die Gruabn gerne als fixen Austragungsort für die Damen-Heimspiele“, berichtet Tebbich, der außerdem ein Zentrallager in der zweiten Sturm-Heimat unterbringen will. „Wir sind massiv gewachsen, haben mittlerweile drei Shops. Das würden wir für unsere Merchandising-Artikel schon dringend benötigen.“ Noch muss sich der Geschäftsführer gedulden, erst in rund zwei Jahren wird das neue Schmuckstück fertiggestellt sein.