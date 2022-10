Sturm spitzte auf ein Comeback in der Gruabn

Gruabn-Comeback: Sturm spielte mit der Idee, mit der zweiten Mannschaft künftig in der Gruabn anzutreten. Der Klub wäre bereit gewesen, in die legendäre Spielstätte zu investieren und sie zweitligatauglich zu machen. „Das hätte nicht nur für Nostalgiker Charme gehabt“, so Schicker. Doch wegen der fehlenden Breite des Platzes ist eine Rückkehr zur Kultstätte (zurzeit Heimat des GSC) kein Thema. In dieser Saison bestreiten die Fohlen ihre Heimspiele in Gleisdorf. „Wir sind zufrieden, dort spielen zu können. Aber Partien in der Gruabn wären für unsere Fans halt was anderes gewesen.“