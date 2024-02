„Max Verstappen hat halt keine Limits nach oben!“

Im Vorjahr hat Red Bull 21 der 22 Rennen gewonnen. Kann man das heuer in der 20. Saison toppen?

Unser Ziel ist das nicht, klar wollen wir in die Nähe von diesem Traumergebnis kommen, aber die Konkurrenz ist näher gerückt. Unser Ziel ist der WM-Titel. Aber wir müssen einmal abwarten - der Test ist die eine Sache, da waren noch nicht alle Karten aufgedeckt, das Qualifying am Freitag die andere.