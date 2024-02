Entscheidet sich Wolff für 17-jähriges Wunderkind?

Nach seinem Beginn im Kartsport in jungen Jahren bestritt Antonelli die deutsche und italienische Formel-4-Meisterschaft, danach die Formula Regional European Championship. Sein Vater Marco ist ein ehemaliger Rennfahrer und Besitzer des Teams AKM Motorsport, das in der italienischen Formel 4 mitmischt. „Wenn er nicht Rennen fährt, dann arbeitet er beim Team von seinem Vater. Schraubt am Auto mit, kennt die Daten, macht den Lastwagen sauber. Also der ist damit aufgewachsen“, berichtete Lauda.