Zwischen Europacup-Finale und Abstiegs-Play-off

Ami wurde „begnadigt“

Vor dem Auftakt in die „Flop-Gruppe“, in der der Siebente und Achte aber noch immer ein Ticket für die Play-offs ziehen können, lautet das Ziel der Kapfenberger deswegen: „Alle fit kriegen! Dann - und wenn auch die Europacup-Belastung einmal wegfällt - wird keiner mehr so gern gegen uns spielen.“ Gegen Eisenstadt am Samstag feiert zumindest Rudi Williams Comeback. Nach disziplinärer „Auszeit“ wurde der Ami, der ein Unterschiedsspieler sein kann, quasi „begnadigt“. Der UBSC Graz schaffte es in die Top-Sechs, legt Samstag in St. Pölten los. Fürstenfeld wird „unten“ gegen den Abstieg rittern. Los geht‘s Samstag bei den Timberwolves.