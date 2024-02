Der Kampf eines Vaters für ein besseres Zuhause

Die Bilder, die Vater Atila A. der „Krone“ mit seinem Hilferuf geschickt hat, machen sprachlos. Schwarzer Schimmel an den Wänden von oben bis unten. In jedem Raum. Der Holzboden befallen, die Fenster beschlagen. Wie kann man hier leben? Gar nicht. Überhaupt, mit kleinen Kindern. Man sollte meinen, dass in einem solchen Fall schnell gehandelt wird. Aber, falsch gedacht.