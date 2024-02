Gefängnis! Alves verliert nun auch Legendenstatus

Kataloniens Höchstgericht befand den 40-jährigen Brasilianer am Donnerstag für schuldig, Ende 2022 in einem Nachtclub in Barcelona mit einer Frau gegen deren Willen Sex gehabt zu haben. Alves muss seinem Opfer 150.000 Euro zahlen. Der frühere FC-Barcelona-Spieler saß bereits seit einem Jahr in Untersuchungshaft, seine Anwälte kündigten Berufung an.