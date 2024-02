Wie nur ein Zweiter… | Schwer beschädigt

Wie nur ein Zweiter… So viel ist sicher: Sebastian Kurz, seit gut zwei Jahren offiziell Nicht-mehr-Politiker, bewegt die Menschen im Land weiter erheblich. Der am Freitag in erster Instanz nicht rechtskräftig zu acht Monaten bedingter Haft verurteilte Ex-ÖVP-Chef und Ex-Kanzler polarisiert wie nur ein Zweiter - FPÖ-Chef und Möchtegern-bald-schon-Volkskanzler Herbert Kickl. Der Sonntag gehörte wieder einmal Kurz. Conny Bischofberger hatte ihn im „Krone“-Interview gefragt, wie bitter dieses Gerichtsurteil für ihn sei. Der Altkanzler versicherte, er lasse sich nicht mundtot machen, er werde kämpfen und sehe so gar keine Schuld bei sich - das wurde heftig diskutiert. Auch zum gestrigen Newsletter und den „Brief an die Leser“ über den schwindelerregenden und einst international bewunderten Aufstieg des jungen österreichischen Polit-Stars wurde hundertfach gepostet - vor allem rund um die rhetorische Frage in diesem Kommentar, ob Kurz nun im Interview auch Nachdenklichkeit, ein Quäntchen Einsicht oder Demut zeige - was er nämlich kaum tut. Und das war hier als „auch irgendwie bitter“ bezeichnet worden und löste eine hochgradig kontroversielle Debatte aus. Ja, Kurz polarisiert immer noch. Und wie!