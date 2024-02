FIS-Ausstieg? Skiwelt träumt von „Super League“

Ski-Nationen denken an FIS-Ausstieg

Die norwegische Zeitung „VG“ sprach in der vergangenen Woche aus, was hinter vorgehaltener Hand schon getuschelt wird: Die großen Ski-Nationen würden an einen Ausstieg aus der FIS denken, an die Gründung einer Super League, wie man das im Fußball genannt hat. Kurz vor Weihnachten hat der Europäische Gerichtshof ja entschieden, dass UEFA und FIFA Wettbewerbe wie die Super League nicht vorab einfach so verbieten dürfen. Das gilt naturgemäß auch für Skirennen. Bestätigen will diesen Plan einer „Ski-Super-League“ offiziell aber noch niemand.