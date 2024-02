Lewis Hamilton: „Nicht da, wo wir sein wollen“

Im Großen und Ganzen ist der 39-Jährige mit seinen ersten Kilometern im W15 zufrieden, auch wenn am Ende lediglich Rang zwölf heraussprang. „Alles in allem war es ein wirklich guter Test“, so Hamiltons Bilanz. „Ich bin richtig stolz auf alle an der Strecke und in den Formel-1-Werken. Jeder Einzelne hat unermüdlich gearbeitet, sowohl in Brackley und Brixworth als auch hier in Bahrain.“