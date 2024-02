FC Chelsea gegen FC Liverpool ab 16 Uhr LIVE

Doch das Team von Jürgen Klopp ist aktuell das Maß aller Dinge in England und führt die Premier League vor den „Skyblues“ an. Beim 4:1-Sieg gegen Luton Town konnte sich die Klopp-Elf bereits warm schießen und reist dementsprechend mit ausreichend Selbstvertrauen an. Der LFC kann mit einem Erfolg gegen Chelsea die erste von vier noch möglichen Titeln in der Abschiedssaison von Klopp gewinnen.