Die besten Bilder der historischen Sturm-Nacht

Unendlicher Jubel bei Sturm nach dem 1:0-Sieg bei Slovan Bratislava! Die Mannschaft von Christian Ilzer rockt weiterhin Europa, die Fans waren auch in der slowakischen Hauptstadt einmal mehr der berühmte zwölfte Mann in der Arena. Hier die besten (Fan-)-Bilder der magischen Europacup-Nacht an der Donau.