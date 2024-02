„Sicherheit ein Thema“: Sturm und die Stadionfrage

Der Fußball-Vizemeister hofft seit längerem, das in die Jahre gekommene Stadion in Liebenau modernisieren zu dürfen oder in eine gänzlich neugebaute Arena umziehen zu können. „Ich traue mich zu behaupten, dass ich das in Graz nicht mehr erleben werde. Was nicht heißt, dass ich den Verein zeitnah verlassen werde“, sagte Schicker nach dem Aufstieg ins Conference-League-Achtelfinale gegen Slovan Bratislava in der Slowakei. Dort ist kürzlich unter finanzieller Mithilfe von Club-Patron Ivan Kmotrik um einen hohen zweistelligen Millionenbetrag eine neue Arena gebaut worden, die 2019 eröffnet wurde.