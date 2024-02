Frontalcrash auf regennasser Fahrbahn

Am Donnerstagmorgen gegen 7.20 Uhr fuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der L 205 auf regennasser Fahrbahn von Hittisau in Richtung Krumbach. In der Parzelle Hinteregg wollte sie nach links abbiegen, um zu einem Wohnhaus zuzufahren. Zur gleichen Zeit näherte sich eine 29-jährige Lenkerin aus Deutschland in ihrem Auto aus der entgegengesetzten Richtung. Es kam zur Kollision, die beiden Autos krachten mit voller Wucht zusammen.