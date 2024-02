Ein Konzertabend mit FRAUstria 3 in der Oberbank

FRAUstria 3 - das ist Austropop at its best! Dahinter stehen die Schick Sisters (einst als Dornrosen bekannt), Monika Ballwein und Die Mayerin. Somit sind da zwar fünf statt drei Damen am Werk, doch auf der Bühne kann es wie überall im Leben nie genug Frauen geben. Also: Drei großartige weibliche Acts, die jeweils nicht nur mit eigener Musik begeistern, sondern bekannten Austropop neu interpretieren und auch Klassiker der Popmusik zum Besten geben.