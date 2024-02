Trauner Start-up Viita Watches zahlungsunfähig

Der oberösterreichische Smartwatch-Hersteller Viita Watches mit Sitz in Traun (Bezirk Linz-Land) ist zahlungsunfähig. Über das Start-up ist am Mittwoch am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden, informierte der Kreditschutzverband KSV1870.